'Восстановить в правах': в России уже заявили, что предатель Тимощук выиграет суд против Украины в CAS

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) якобы должен встать на сторону Анатолия Тимощука в его позорном иске против Украинской ассоциации футбола. Бывший капитан донецкого "Шахтера", мюнхенской "Баварии" и санкт-петербургского "Зенита" оспаривает в Швейцарии лишение его всех наград и тренерской лицензии в нашей стране.

Профессор Российского академического университета Алексей Кыласов в комментарии порталу bfm.ru заявил, что у УАФ нет причин для санкций в отношении Тимощука. Представитель РФ добавил, что помощник тренера "Зенита", который замалчивает войну в Украине, сможет восстановить лицензию в стране-агрессоре.

"Если лицензия аннулируется, то, получается, он должен пройти процедуру нового получения, и он может получить ее в России. Нигде не сказано, что это должен быть именно гражданин России. Мало того, если не была предусмотрена процедура лишения, без изменения внутреннего устава футбольной ассоциации Украины это невозможно. И, соответственно, суд с высокой долей вероятности может встать на его сторону и восстановить его в правах", – сказал Кыласов.

Отметим, что слушание по делу Тимощука прошло в CAS 22 апреля. Анатолий отказался осуждать Россию за нападение на Украину и лишь смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру.

Позже появилась информация, что Тимощук пытается получить паспорт гражданина Румынии. Тренер "Зенита" таким образом пытается обойти санкции, которые на него наложил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Кроме того, в сети всплыло, что предатель Украины был завербован Федеральной службой безопасности (ФСБ), что и является причиной его молчания относительно войны в Украине. Бывшая супруга экс-футболиста Надежда Навроцкая обвинила его в поддержке вторжения России и причастности к убийствам украинских детей.

Как сообщал OBOZ.UA, Анатолий Тимощук стыдливо отказался комментировать факт лишения его всех наград и исключение из списка игроков национальной команды.

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