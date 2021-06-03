Украина на Евро-2020: расписание матчей, календарь, состав группы, заявка

Сборная Украины в третий раз подряд принимает участие в чемпионате Европы по футболу. Команда Андрея Шевченко добилась этого права благодаря великолепной игре в квалификационном турнире, который "желто-синие" выиграли, опередив в группе действующих обладателей Кубка португальцев.

Впервые на Евро украинская сборная сыграла в 2012 году, где наша страна была одной из хозяек. Подопечные Олега Блохина стартовали на турнире с волевой победы над Швецией (2:1), но затем уступили Франции (0:2) и Англии (0:1), досрочно завершив выступления.

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Еще более провальным оказался для "желто-синих" турнир 2016 года, куда сборную повез тренерский штаб Михаила Фоменко. Украинская команда проиграла все три матча группового этапа, при этом не забив ни одного мяча. Обидчиками наших футболистов стали команды Германии (0:2), Северной Ирландии (0:2) и Польши (0:1).

На Евро-2020 украинцы попали в группу В, где они будут противостоять сборным Нидерландов, Северной Македонии и Австрии. Матчи нашей команды примут Амстердам и Бухарест. Андрей Шевченко уже определился с заявкой, в которую неожиданно включил 18-летнего игрока "Шахтера" Георгия Судакова.

Для того, чтобы впервые в своей истории выйти в плей-офф Евро, "желто-синим" нужно занимать как минимум второе место. Также в 1/8 финала пробьются четыре лучшие команды из квартетов среди тех, кто займет третье место.

РАСПИСАНИЕ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ЕВРО-2020 ВЫГЛЯДИТ ТАК:

13.06 (22:00). Нидерланды – Украина

17.06 (16:00). Украина – Северная Македония

21.06 (19:00). Украина – Австрия

Напомним, изначально турнир должен был пройти летом минувшего года, но был отложен из-за пандемии коронавируса. При этом Европейский футбольный союз (УЕФА) не стал менять названия турнира.

Кроме того, изменилось и количество принимающих городов. Из списка выпал ирландский Дублин, вместо которого матчи ЧЕ примут Лондон и Санкт-Петербург, а из Бильбао игры перенесли в Севилью.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Румынии назвали правила въезда в страну на матчи чемпионата Европы для иностранных болельщиков. Они коснутся и украинцев, ведь в столице страны Бухаресте пройдут две игры нашей команды.

Интересно, что в Дании наоборот отказалась пускать на матчи Евро-2020 российских фанатов. Теперь сборная РФ не сможет рассчитывать на поддержку своих болельщиков во время заключительного поединка группового турнира против датчан в Копенгагене.