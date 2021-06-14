Нидерланды – Украина: видео голов матча Евро-2020

Сборная Украины по футболу проиграла матч 1-го тура чемпионата Европы против Нидерландов. Поединок на стадионе "Йохан Кройфф Арена" в Амстердаме завершился со счетом 3:2 в пользу "оранжевых".

Подопечные Шевченко сумели сравнять счет, проигрывая 0:2, однако пропустили решающий мяч за пять минут до финального свистка. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть видео голов.

Нидерланды – Украина 3:2 (0:0, 3:2)

Голы: 1:0 – 52 Вейналдум, 2:0 – 58 Вегорст, 2:1 – 75 Ярмоленко, 2:2 – 79 Яремчук, 3:2 – 85 Думфрис.

Нидерланды – Стекеленбург, Тимбер (Велтман, 88), де Врей, Блинд (Аке, 64), Думфрис, де Рон, Вейналдум, де Йонг, ван Анхолт (Вейндал, 64), Вегорст (де Йонг, 88), Депай (Мален, 90).

Видео дня

Украина – Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Малиновский, Сидорчук, Зинченко, Ярмоленко, Яремчук, Зубков (Марлос, 13; Шапаренко, 64).

Предупреждение: Сидорчук (90).

Гол Вейналдума

Гол Вегорста

Гол Ярмоленко

Гол Яремчука

Гол Дюмфриса

Как сообщал OBOZREVATEL, этой встрече предшествовал скандал с экипировкой сборной Украины.

Основной вариант был исполнен в желтом цвете, с картой Украины и тризубом посередине груди, а также фразами "Слава Украине!" сзади на шее и "Героям слава!" внутри, с обратной стороны.

Презентация формы вызвала бурное недовольство в футбольных кругах России.

Дошло до того, что Российский футбольный союз направил официальное письмо в УЕФА, пожаловавшись, что форма нашей национальной команды якобы нарушает правила организации.

Несмотря на то, что все элементы дизайна были ранее согласованы, сборную Украины по футболу обязали убрать со своей новой экипировки на Евро-2020 слоган "Героям слава!".

В УАФ отказались это делать, найдя выход из ситуации.

Позже немецкая газета Bild назвала истинную причину скандала с формой украинской сборной.

Эту же информацию подтвердил и посол Украины в Германии.

Кроме Нидерландов подопечные Шевченко сыграют с Австрией и Северной Македонией.

Напомним, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".