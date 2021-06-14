Нидерланды – Украина: видео голов матча Евро-2020

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Нидерланды – Украина: видео голов матча Евро-2020

Сборная Украины по футболу проиграла матч 1-го тура чемпионата Европы против Нидерландов. Поединок на стадионе "Йохан Кройфф Арена" в Амстердаме завершился со счетом 3:2 в пользу "оранжевых".

Подопечные Шевченко сумели сравнять счет, проигрывая 0:2, однако пропустили решающий мяч за пять минут до финального свистка. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть видео голов.

Нидерланды – Украина 3:2 (0:0, 3:2)

Голы: 1:0 – 52 Вейналдум, 2:0 – 58 Вегорст, 2:1 – 75 Ярмоленко, 2:2 – 79 Яремчук, 3:2 – 85 Думфрис.

Нидерланды – Стекеленбург, Тимбер (Велтман, 88), де Врей, Блинд (Аке, 64), Думфрис, де Рон, Вейналдум, де Йонг, ван Анхолт (Вейндал, 64), Вегорст (де Йонг, 88), Депай (Мален, 90).

Видео дня

Украина – Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Малиновский, Сидорчук, Зинченко, Ярмоленко, Яремчук, Зубков (Марлос, 13; Шапаренко, 64).

Предупреждение: Сидорчук (90).

Гол Вейналдума

Гол Вегорста

Гол Ярмоленко

Гол Яремчука

Гол Дюмфриса

Как сообщал OBOZREVATEL, этой встрече предшествовал скандал с экипировкой сборной Украины.

У сборной Украины вновь будут три комплекта формы.

Основной вариант был исполнен в желтом цвете, с картой Украины и тризубом посередине груди, а также фразами "Слава Украине!" сзади на шее и "Героям слава!" внутри, с обратной стороны.

Украина представила форму на Евро.
Форма сборной Украины на Евро-2020.

Презентация формы вызвала бурное недовольство в футбольных кругах России.

Андрей Ярмоленко

Дошло до того, что Российский футбольный союз направил официальное письмо в УЕФА, пожаловавшись, что форма нашей национальной команды якобы нарушает правила организации.

Руслан Малиновский в новой форме сборной Украины.

Несмотря на то, что все элементы дизайна были ранее согласованы, сборную Украины по футболу обязали убрать со своей новой экипировки на Евро-2020 слоган "Героям слава!".

На форму сборной добавлена еще одно надпись "Слава Украины".

В УАФ отказались это делать, найдя выход из ситуации.

Эмблема национальных сборных Украины.

Позже немецкая газета Bild назвала истинную причину скандала с формой украинской сборной.

Тарас Степаненко в форме сборной Украины.

Эту же информацию подтвердил и посол Украины в Германии.

Кроме Нидерландов подопечные Шевченко сыграют с Австрией и Северной Македонией.

Группы Евро-200.
Расписание группового этапа Евро-2020.
Календарь плей-офф Евро-2020.
Календарь сборной Украины на групповом этапе Евро-2020.

Напомним, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".

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