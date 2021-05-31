Евро-2020: Румыния назвала условия въезда для украинцев

Официальный Бухарест объявил правила въезда в страну для болельщиков чемпионата Европы 2020 года, в том числе украинцев. В столице Румынии с 1 июня отменили разный подход для туристов из стран красной, желтой и зеленой зон.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ). Визовые требования установлены как и до пандемии коронавируса. При этом правила касаются только тех иностранцев, которые приедут в Бухарест на матчи Евро-2020 и пробудут в Румынии не более 72 часов.

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Болельщики Евро-2020 для въезда в Бухарест должны предоставить:

- паспорт вакцинации (процедура должна состояться менее чем за 10 дней до въезда в Румынию), или

- справку о наличии антител типа IgG (тест должен быть проведен максимум за 14 дней до въезда в Румынию), или

- отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до въезда в Румынию.

При этом детям до трех лет нет необходимости предоставлять негативный ПЦР-тест.

Напомним, сборная Украины на чемпионате Европы сыграет в группе В. Соперниками "желто-синих" станут команды Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. В Бухаресте подопечные Андрея Шевченко сыграют 17 и 21 июня.

Расписание Украины на ЧЕ-2020:

13.06 (22:00). Нидерланды – Украина

17.06 (16:00). Украина – Северная Македония

21.06 (19:00). Украина – Австрия

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шевченко назвал команду, с которой не хочет играть на Евро-2020.

29 мая наставник сборной Украины посетил финал Лиги чемпионов в Порту, в котором его бывшая команда "Челси" обыграла "Манчестер Сити". Шевченко бурно отпраздновал единственный гол полузащитника Кая Хаверца с российским олигархом и владельцем "синих" Романом Абрамовичем.