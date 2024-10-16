'Такой же вор, как те, что пришли в нашу страну': предателя Тимощука разнесли в ВСУ

Участник Паралимпийских игр 2024 года Евгений Коринец жестко разнес помощника тренера сакнт-петербургского "Зенита" Анатолия Тимощука за предательство. Ветеран ВСУ, который на войне с российскими оккупантами получил тяжелое ранение, подчеркнул, что бывший футболист продался режиму Владимира Путина.

Видео дня

Об этом Коринец заявил в интервью порталу NV.ua. По словам волейболиста паралимпийской сборной Украины, патриотизм Тимощука проявлялся лишь в социальных сетях и различных перформансах, а на деле он оказался приспособленцем, который моментально продался России.

"Человек, который продался за деньги, не знаю, возможно, он не имел и никакого патриотизма до этого. Смотрите, мы видим, например, вот он был искренним украинцем, надевал вышиванку на каждые праздники, патриот. Но знаете, где он был патриотом? В социальных сетях, и все… Он такой же вор, как те, что пришли в нашу страну, поэтому то, что он рисовал когда-то на щеках флаги и играл в сборной, не означает, что он украинец. Украинец – это не тот, кто носит вышиванку, а кто придерживается действующих законов и делает все для того, чтобы его страна победила", – сказал Коринец.

Ранее Тимощук принял участие в аукционе, на котором собирали деньги для российской армии в Курской области, где ВСУ создали свой плацдарм. Также у предателя был найден бизнес в Украине.

Напомним, что Анатолий отказался осуждать Россию за нападение на Украину и лишь смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру. Он был лишен всех спортивных наград и званий, а также вычеркнут из официальных реестров национальных сборных.

После этого Анатолий подал иск против Украины в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Швейцарии, в котором решил оспорить это решение. Кроме того, появилась информация, что Тимощук пытается получить паспорт гражданина Румынии. Тренер "Зенита" таким образом пытается обойти санкции, которые на него наложил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

До этого в сети всплыло, что предатель Украины был завербован Федеральной службой безопасности (ФСБ), что и является причиной его молчания относительно войны в Украине. Бывшая супруга экс-футболиста Надежда Навроцкая обвинила его в поддержке вторжения России и причастности к убийствам украинских детей.

Как сообщал OBOZ.UA, Анатолий Тимощук стыдливо отказался комментировать факт лишения его всех наград и исключения из списка игроков национальной команды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!