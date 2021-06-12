Шевченко сказал, как Украина собирается победить Нидерланды в матче Евро-2020

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко считает, что ключом к победе над сборной Нидерландов в игре первого тура чемпионата Европы по футболу-2020 станет баланс между защитой и нападением. Такую мысль наставник "желто-синих" высказал на пресс-конференции в Амстердаме.

Один из журналистов признался, что во время общения с украинскими футболистами, они ему заявили, что все хотят выиграть у Нидерландов. Представитель СМИ поинтересовался у Андрея Николаевича, как команда собирается это сделать.

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"У нас есть четкий план. Сегодняшний современный футбол требует прежде всего определенного баланса в игре в обороне и атаке. В завтрашней игре, если этот баланс мы будем соблюдать очень правильно... Если будем хорошо защищаться и атаковать, то у нас однозначно будут шансы добиться того положительного результата, которого заслуживаем", – заявил Шевченко.

Главный тренер заявил, что в сборной очень хорошая атмосфера.

"Вообще, там все очень прекрасно. Ребята готовятся, они настроены. Я думаю, нам не нужны какие-то дополнительные стимулы или еще что-то. Игроки знают важность предстоящих игр. Команда заслужила путевку, выйдя с первого места. Поэтому для нас это такой сон, который мы хотим воплотить в реальность, играя на этом чемпионате", – подытожил украинский специалист.

Напомним, что матч Нидерланды – Украина состоится 13 июня в 22:00. Уже были опубликованы прогнозы букмекеров, а также расписание трансляций поединка.

Отметим, что перед игрой, с формой нашей команды разгорелся настоящий скандал. После ее презентации основные вопрос возникли у представителей России.

Дошло до того, что Российский футбольный союз (РФС) направил в УЕФА протест.

В первом ответе УЕФА заявил, что экипировка нашей национальной команды соответствует всем правилам и уже утверждена.

Однако после протеста, в Европейском футбольном Союзе изменили свое решение и нашли политический, исторический и милитаристский смысл в слогане "Героям слава!", запретив его использование.

10 июня Украину обязали убрать со своей новой экипировки на Евро-2020 слоган "Героям слава!"

11 июня президент УАФ Андрей Павелко заявил, что УЕФА разрешил использовать слоган, но с условием.

12 июня немецкая газета Bild написала, что основной причиной запрета от Европейского футбольного союза лозунга "Героям слава!" на форме сборной Украины стало давление со стороны главного спонсора УЕФА – компании "Газпром".