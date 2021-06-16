Роналду на Евро-2020 превзошел достижение Шевченко: новости спорта 15 июня

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду установил невероятный рекорд чемпионатов Европы по футболу, а наставник украинской команды Андрей Шевченко отреагировал на слухи о конфликте после игры с Нидерландами.

Кроме того, экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий пришел в восторг от игры команды Шевченко на Евро-2020.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 15 июня. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Экс-тренер сборной России пришел в восторг от игры украинцев на Евро-2020, назвав матч с Нидерландами лучшим

Роналду побил достижение Шевченко и "вечный" рекорд Платини

Видео дня

Шевченко отреагировал на слухи о "конфликте" в сборной Украины

Франция благодаря автоголу победила Германию на Евро-2020

Первый в истории! Криштиану Роналду установил уникальное достижение на Евро-2020

Журналист из РФ поставил Ярмоленко в пример капитану сборной России

Португалия за 8 минут забила три гола и разгромно победила на Евро-2020