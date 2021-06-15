Экс-тренер сборной России пришел в восторг от игры украинцев на Евро-2020, назвав матч с Нидерландами лучшим

Сборная Украины продемонстрировала яркий и эмоциональный футбол в стартовом матче Евро-2020 с Нидерландами, который завершился драматичным поражением подопечных Андрея Шевченко (2:3). У "желто-синих" подобралось отличное поколение игроков, которое способно давать результат.

Такое мнение в интервью изданию "Спорт-Экспресс" выразил бывший главный тренер сборной России, а ныне наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий. Он отметил, что игра Нидерланды – Украина получилась пока что самой невероятной на турнире.

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"В эмоциональном плане – безусловно лучший матч на Евро. Голландцев хорошо знаю, тут все понятно. А у Украины действительно настолько интересное молодое поколение, что за нее можно только порадоваться. Эти люди очень удачно играли на юношеском и молодежном уровне, сейчас достойно выглядят и в национальной команде", – сказал Слуцкий.

В то же время он отметил неуверенную игру вратаря "желто-синих" Георгия Бущана, который хоть и совершил несколько впечатляющих сейвов, но не смог выручить в решающий момент, когда пропустил гол от Дюмфриса.

"Голкипер провел встречу очень неровно. Считаю, Бущан мог бы сыграть и удачнее. Даже если ты тащишь, но потом пропускаешь после важных ошибок – а они были важными, – действия вратаря нельзя оценивать положительно. Понятно, что для многих украинцев, в том числе, для него, это первый матч на таком уровне, поэтому ни с какими выводами точно не торопился бы", – подчеркнул экс-наставник российской сборной.

Напомним, свой следующий матч на чемпионате Европы команда Андрея Шевченко проведет с Северной Македонией 17 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров рассказал о том, что стало для него полным откровением в матче Нидерланды – Украина.

В свою очередь легендарный российский киноактер и болельщик "Зенита" Михаил Боярский признал, что украинская команда на сегодня значительно превосходит его соотечественников. А журналист Алексей Андронов поприветствовал игру подопечных Андрея Шевченко словами "Слава Украине!".