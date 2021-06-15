Первый в истории! Криштиану Роналду установил уникальное достижение на Евро-2020

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом, который сыграл на пяти чемпионатах Европы. Уникальное достижение было зафиксировано в матче первого тура Евро-2020 против Венгрии, где он вышел в стартовом составе.

Впервые на чемпионате Европы Роналду сыграл в 2004 году. До Евро-2020 он помогал своей сборной в розыгрышах турнира в 2008, 2012 и 2016 годах.

При этом в 2016-м году нападающий вместе с португальцами стал чемпионом Европы. В финале его сборная минимально победила Францию со счетом 1:0.

В финальной стадии чемпионатов Европы (без учета нынешнего) 36-летняя звезда "Ювентуса" провел 21 матч, забив 9 голов.

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В группе F помимо венгров соперниками Португалии являются сборные Франции и Германии. За этим матчем можно будет следить в онлайн трансляции OBOZREVATEL.

Напомним, матчи Евро-2020 транслирует телеканал "Украина".

Как писал OBOZREVATEL, сборная Украины на Евро-2020 выступает в группе С. В стартовом матче команда Андрея Шевченко уступила Нидерландам, хоть и забила два ярких гола.

Далее наша сборная сыграет против Северной Македонии и Австрии, в первом матче которых оказались сильнее австрийцы.