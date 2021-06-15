Роналду побил достижение Шевченко и "вечный" рекорд Платини

Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, забив два гола в ворота команды Венгрии в 1-м туре Евро-2020, побил рекорд легендарного француза Мишеля Платини по количеству забитых мячей на чемпионатах Европы. На счету форварда "Ювентуса" теперь 11 голов. Рекорд Платини составлял 9 мячей.

Нападающий сборной Франции все свои голы забил в пяти матчах домашнего чемпионата Европы-1984. Роналду для этого потребовалось пять турниров – он стал первым футболистом в истории, который участвовал в таком количестве континентальных первенств.

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Также Роналду стал самым возрастным автором дубля на чемпионатах Европы. Он сделал это в возрасте 36 лет и 130 дней. Португалец превзошел рекорд украинского нападающего Андрея Шевченко. Тот на Евро-2012 забил 2 гола Швеции в возрасте 35 лет и 256 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра Венгрия – Португалия завершилась со счетом 0:3. Все голы были забиты на последних 8 минутах.

В мае этого года Роналду, забив гол "Сассуоло" в матче 35-го тура чемпионата Италии, оформил свой 100-й мяч в футболке "Ювентуса". Это позволило ему обойти Роберто Баджио и Мишеля Платини.

20 января Роналду, забив гол "Наполи" в матче за Суперкубок Италии, стал первым футболистом в истории по количеству голов в официальных поединках за клуб и сборную.

Напомним, что на Евро-2020 Португалия кроме Венгрии играет в группе F с Германией и Францией.