Шевченко отреагировал на слухи о "конфликте" в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал безосновательными слухи о конфликте внутри команды. Он заверил, что в стане "желто-синих" царит позитивная рабочая атмосфера.

"Знаете, это такие слухи, которые не имеют никакой почвы под собой. Сборная открыта для всех, заходите к нам, мы пускаем всех журналистов, говорим и даем интервью... Секретов у нас нет", – сказал Шевченко в эфире программы "Великий футбол".

"Мне даже смешно комментировать. В сборной царит понимание, царит хорошая атмосфера. Ребята, я уверен, все отдадут, все сделают, чтобы добиться того результата, которого от нас ждут болельщики", – добавил тренер.

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О том, что в сборной Украины якобы произошел конфликт, впервые заявил главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков. По его словам, в перерыве матча с Нидерландами Андрей Ярмоленко поругался с Марлосом из-за действий бразильца на поле.

Защитник нашей сборной Илья Забарный в ответ на вопрос журналистов заявил, что никакого конфликта не было.

Позже комментатор Виктор Вацко тоже сообщил, что информация о конфликте не соответствует действительности. Об этом он спросил у самого Ярмоленко, а также у людей, приближенных к национальной команде. Журналист жестко высказался в адрес тех, кто распускает подобные слухи.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины проиграла Нидерландам со счетом 2:3. Ничью команда Шевченко упустила на последних минутах матча. Ярмоленко стал автором первого мяча нашей команды. Что касается Марлоса, то он не попал в стартовый состав. Бразилец вступил в игру после того, как травму получил Зубков.

Несмотря на поражение от Нидерландов, украинские болельщики высоко оценили игру национальной сборной.