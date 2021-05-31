Новости спорта 30 мая: в клубе Милевского назвали минимальную зарплату футболиста

Спортивный директор "Миная", за который выступает Артем Милевский, Михаил Кополовец назвал минимальную зарплату в клубе, а украинская теннисистка Ангелина Калинина сенсационно обыграла экс-первую ракетку мира на Roland Garros.

Кроме того, в сети показали видео, как Андрей Шевченко праздновал гол "Челси" в финале Лиги чемпионов.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 30 мая. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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