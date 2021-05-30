Украинка сенсационно обыграла экс-первую ракетку мира на старте Roland Garros

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№139 в рейтинге WTA) добыла неожиданную победу над бывшей первой ракеткой мира Анжеликой Кербер (№27) в первом раунде Roland Garros. Наша соотечественница выиграла матч со счетом 2:0 (6:2, 6:4).

Немка, которая считалась явной фавориткой противостояния, провалила начало поединка. Она позволила украинке сделать три брейка подряд, неудачно отыграв на своей первой подаче, и быстро снять практически все вопросы о победительнице первого сета.

Вторая партия проходила по схожему сценарию – Калинина вела со счетом 5:0 – но на этот раз дала Кербер вернуться в противостояние, проиграв два "своих" гейма подряд. Ангелина сумела выдержать давление со стороны соперницы и довести дело до итоговой победы, подав на матч с третьего раза.

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Отметим, что украинка впервые пробилась в основную сетку Roland Garros, пройдя квалификацию. В следующем раунде она встретится с американкой Даниэль Роуз Коллинс (№50). Калинина выиграла последние 14 поединков, в которых принимала участие.

Как сообщал OBOZREVATEL, известная украинская теннисистка Леся Цуренко не сумела преодолеть квалификацию, отказавшись выходить на один из матчей.