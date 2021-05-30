Джошуа будет абсолютно беспощадным в бою с Усиком, – промоутер британца

Промоутер Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) Эдди Хирн заявил, что считает Александра Усика (18-0, 13 КО) опасным соперником, выходя на бой с которым не стоит рисковать. По мнению представителя компании Matchroom Boxing, его клиент будет агрессивно настроен на поединок против украинца и попытается как можно быстрее одержать победу.

В интервью на YouTube-канале EsNews промоутер также отметил, что наш соотечественник еще не освоился в супертяжелом весе. Несмотря на это, он считает, что Усику удастся привыкнуть к новому дивизиону.

"Джошуа любит испытания, и ему нравится драться против хороших боксеров. Некоторые говорят, что Александр не показывает себя наилучшим образом в супертяжелом весе, но он будет становиться только лучше, привыкая к новому весу и дивизиону. Украинец действительно является опасным и непростым соперником. Я думаю, что Джошуа будет абсолютно беспощаден в этом бою. Эй Джей любит учиться и драться с хорошими боксерами, но мне кажется, что в случае с Усиком не нужно играться в бокс. Нужно выйти на ринг и избить его. Думаю, что план на поединок будет именно таким", – поделился своим мнением Хирн.

Видео дня

Напомним, что украинец является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Джошуа, однако британец хотел проигнорировать защиту титула и вместо этого подраться со своим соотечественником Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

Их поединок сорвался, так как американец Деонтей Уайлдер выиграл арбитражный суд и теперь должен будет провести третий поединок против Фьюри.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Хирн рассказал, что Джошуа может отказаться от своего пояса WBO и не проводить бой против Усика.