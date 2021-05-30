Кадыров пообещал покинуть пост главы Чечни в случае поражения своего сына-боксера

Глава Чечни Рамзан Кадыров готов покинуть занимаемую должность, если его сын Адам проиграет боксерский поединок блогеру Тумсо Абдурахманову. Он пообещал написать заявление об уходе.

У себя в Instagram Рамзан возмутился тем, что блогер назвал Адама мешком. Кадыров-старший призвал своего сына бросить Абдурахманову вызов.

"Один блогер недоволен моим сыном. Адам, он называет тебя мешком, брось ему вызов! Но если Тумсо победит, то я уйду с поста главы республики. Если тебя победит тот, кто называет мешком, то я напишу заявление об уходе. Абдурахманов говорил, что никто из моих детей никогда не станет спортсменом. Еще он рассказывал, что из меня тоже спортсмена не выйдет. Но я и не хочу им становиться. У нас есть тысячи спортсменов. Блогеров тоже хватает", – цитирует слова главы Чечни издание Sportbox.

Видео дня

Что известно о Тумсо Абдурахманове:

Ему 35 лет.

Он является чеченским оппозиционным политиком и блогером, выступает против режима Кадырова.

Тумсо уехал из России в 2015 году и сейчас проживает в Швеции. В 2020 году на него было совершено неудачное покушение.

Напомним, что в начале апреля Адам Кадыров техническим нокаутом победил своего визави Аслана Биттирова, однако причина, по который бой был остановлен, вызвала недоумение как в сети, так и у комментатора.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кадыров-старший устроил своему сыну еще один сомнительный поединок против уроженца Уганды Пола Ссебуфа. Поведение африканца вызвало резонанс в интернете.