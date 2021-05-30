Зинченко стал лучшим игроком "Манчестер Сити" в проигранном финале Лиги чемпионов

Украинец Александр Зинченко стал лучшим игроком "Манчестер Сити" в финальном матче Лиги чемпионов против "Челси". Поединок закончился минимальной победой лондонцев со счетом 1:0.

Авторитетный статистический портал WhoScored поставил нашему соотечественнику оценку 7,0. Александр вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.

Украинец сделал 62 передачи (85% точности), 3 отбора (50%), 2 выноса мяча, 1 перехват и выиграл 5/5 верховых дуэлей. В пассиве Зинченко 2 потери и 1 нарушение правил.

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Лучшим игроком встречи был назван полузащитник победителей финала Кай Хаверц (8,3 балла). Именно немец записал на свой счет единственный гол в поединке, поразив ворота "Манчестер Сити" перед перерывом.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболисты обеих команд не скрывали своих эмоций после финального свистка. Игроки "горожан", включая Зинченко, не могли сдержать слезы после поражения, а Томас Тухель и его подопечные ярко праздновали свой неожиданный успех.

Для "Челси" этот титул Лиги чемпионов стал вторым в истории.