Директор главного аутсайдера УПЛ назвал минимальную зарплату футболистов клуба

Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец заявил, что минимальная зарплата футболистов клуба составляла тысячу евро. По его словам, оклад игроков основного состава не сильно превышала это значение.

В интервью изданию meta-ratings.com.ua функционер отметил, что такие суммы не сильно привлекали квалифицированных кадров.

"Какая минимальная зарплата была у футболистов "Миная"? Тысяча евро. У игроков стартового состава немного больше. Согласитесь, на такую зарплату сложно пригласить квалифицированного игрока", – признался Кополовец.

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Напомним, что "Минай" занял последнее место по итогам сезона в украинской Премьер-лиге, которое означает вылет из высшего дивизиона страны. Несмотря на это, сельский клуб все еще может остаться в элите, если донецкий "Олимпик" объявит о прекращении существования. Решение по судьбе донецкого клуба ожидается в июле.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Минай" отказывался выходить на поединок предпоследнего тура УПЛ против "Шахтера" из-за подозрительных ставок в букмекерских конторах. Игроки закрылись в раздевалке и долгое время не появлялись на поле.

В результате игра все же началась с получасовой задержкой.