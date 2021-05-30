Легендарный тренер указал на ошибки Гвардиолы в финале ЛЧ против "Челси"

Легендарный тренер Фабио Капелло считает, что наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола не угадал со стартовым составом на финальный матч Лиги чемпионов против "Челси". Решающий поединок состоялся в Порту на "Эштадиу ду Драгау" и закончился минимальной победой "синих".

В частности, итальянский специалист считает, что его испанский коллега выбрал неправильную роль для полузащитника Илкая Гюндогана. Также он раскритиковал оборонительные навыки защитника "горожан" Джона Стоунза.

"Челси в долгу перед Тухелем, поскольку он показал, что клуб не зря вложил большие деньги в покупку новых футболистов, и сумел выжать из них максимум. Как по мне, Гвардиола не угадал со стартовым составом на матч. Гюндоган, игравший перед обороной, не выполнял функции фильтра в полузащите, а Джон Стоунз не умеет защищаться. "Манчестер Сити" выглядел намного сбалансированнее во втором тайме, но первые 45 минут были подарены "Челси". Они могли проигрывать со счетом 0:2 еще до перерыва", – цитирует слова Капелло издание Football-Italia.

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Напомним, что единственный гол в поединке был забит на 42-й минуте усилиями немца Кая Хаверца. После финального свистка игроки обеих команд не сдерживали эмоций. Футболисты "Сити", включая украинца Александра Зинченко, не сумели скрыть от камер слезы.

Как сообщал OBOZREVATEL, наш соотечественник стал лучшим игроком своей команды в финале против "Челси".