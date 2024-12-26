Ефросинина и Горбунов впервые после личного скандала вместе появились на экране. Видео

Телеведущие Маша Ефросинина и Юрий Горбунов отставили на второй план свою личную ссору ради съемок в фильме "Різдво. Ти не один". Детали конфликта, который стал причиной скандала, остаются загадкой, ведь оба ведущих избегают публичных комментариев на эту тему.

Видео дня

Фрагмент из фильма опубликовали в Telegram-канале "Що ти знаєш про Бобула?" Впрочем, совместное появление ведущих на экране свидетельствует о возможности разрешения разногласий ради профессиональной деятельности. Однако поведение Горбунова и Ефросининой во время премьеры кинокартины даже не намекнуло на возможное примирение.

OBOZ.UA побывал на премьере и заметил, что на презентации фильма телеведущие держались в стороне друг от друга, а фильм смотрели в разных залах. Комментировать это Маша Ефросинина отказалась.

Юрий Горбунов сыграл в "Різдво. Ти не один" Хозяина, который занимается рождественскими духами, но свою истинную сущность раскрывает только в финале. Маша Ефросинина – роль властной манипуляторы, колдуньи Февраль. Интересно, что это первая за последние годы совместная работа телеведущих, много лет работавших в паре на Новом канале и близких друзей, однако неожиданно разорвавших товарищеские отношения.

Скандал разгорелся еще в 2023 году на фоне сериала "СМТ Інгулець", который должен был снимать Горбунов за средства из государственного бюджета. Хотя позже ведущий отказался от идеи съемок, Ефросинина осталась на него зла. Однако причину ссоры она не объявляет.

"Да от**битесь вы от меня с тем Горбуновым. Этот человек прекратил лично для меня свое существование еще в 2021 году. Я писала о том, что, если вы боретесь за свою правду, вы злые на что-то, не нужно постоянно нуждаться в тех же проявлений от меня в каждом таком случае", – высказалась она в 2023 году.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ефросинина после долгой разлуки показала дочь Нану, которая уже 10 лет избегает публичности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!