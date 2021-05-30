Шевченко отпраздновал с Абрамовичем решающий гол "Челси" в финале ЛЧ. Момент попал на видео

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, судя по всему, поддерживал "Челси" в финале Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (1:0). За минимальной победой своего бывшего клуба наш соотечественник наблюдал из VIP-ложи, в которой также находился владелец лондонцев Роман Абрамович.

На 42-й минуте полузащитник "синих" Кай Хаверц забил единственный гол в поединке. После этого объективы телекамер были тут же перенаправлены на российского бизнесмена, который не скрывал своей радости от взятия ворот.

В кадр попал и Шевченко, стоявший спиной к президенту "Челси". Украинец резко повернулся и "дал пять" Абрамовичу. Соответствующее видео было опубликовано на странице Haositwe в Twitter.

Видео дня

Напомним, что наставник нашей национальной сборной выступал за лондонский клуб на протяжении двух сезонов в 2006-2008 годах. Суммарно он провел 77 матчей за команду, забил 22 гола и отдал 11 результативных передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Александр Зинченко стал лучшим игроком "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов. Легендарный итальянский тренер Фабио Капелло указал на ошибки наставника "горожан" Пепа Гвардиолы, которые привели к поражению его команды.