Новости спорта 23 марта: Украина потеряла форварда перед матчем с Францией

Сборная Украины по футболу лишилась нападающего перед матчем с Францией, а японский сумоист Цуеши Сударио нокаутировал соотечественника Казуши Миямото за шесть секунд на турнире ММА.

Кроме того, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выступил с речью на украинском языке.

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