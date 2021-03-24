Новости спорта 23 марта: Украина потеряла форварда перед матчем с Францией
Сборная Украины по футболу лишилась нападающего перед матчем с Францией, а японский сумоист Цуеши Сударио нокаутировал соотечественника Казуши Миямото за шесть секунд на турнире ММА.
Кроме того, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выступил с речью на украинском языке.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 23 марта. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Сумоист нокаутировал бойца MMA за шесть секунд. Видео
Сборная Украины потеряла нападающего перед матчем против Франции в отборе на ЧМ-2022
Шевченко заговорил на украинском перед матчем отбора на ЧМ-2022 против Франции
Легендарный Буффон записал обращение к голкиперу "Динамо". Видео
Двукратного чемпиона по MMA убили в драке в России
Усик о своей карьере: готов уйти