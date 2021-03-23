Усик о своей карьере: готов уйти

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) заявил, что согласен провести бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Крымчанин признался, что ответил согласием на предложение президента промоушена попробовать себя в октагоне.

"Мне недавно Дэйна Уайт написал, не хочу ли я попробовать себя в UFC. Я ему ответил: "Отправь мне, пожалуйста, сообщение. Я готов". Так что у меня есть много вариантов. Я занимаюсь музыкой, я танцую, я стал начинающим кроссфитером, я воспитываю детей. Полтора года я не буду ждать, найду с кем побоксировать", – сказал Усик в интервью Хsport.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 января WBO дала добро на бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Из-за того, что Усик является обязательным претендентом на поединок с Джошуа за титул WBO, он должен был провести встречу с Джо Джойсом за пояс временного чемпиона WBO.

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что ни его клиент, ни Тайсон Фьюри не будут драться с украинцем в случае его победы над Джойсом в поединке за временный титул WBO.