Новини спорту 23 березня: Україна втратила форварда перед матчем з Францією

Збірна України з футболу втратила нападника перед матчем з Францією, а японський сумоїст Цуеші Сударіо нокаутував співвітчизника Казуші Міямото за шість секунд на турнірі ММА.

Крім того, головний тренер збірної України Андрій Шевченко виступив з промовою українською мовою.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 23 березня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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