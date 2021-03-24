Новини спорту 23 березня: Україна втратила форварда перед матчем з Францією
Збірна України з футболу втратила нападника перед матчем з Францією, а японський сумоїст Цуеші Сударіо нокаутував співвітчизника Казуші Міямото за шість секунд на турнірі ММА.
Крім того, головний тренер збірної України Андрій Шевченко виступив з промовою українською мовою.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 23 березня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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