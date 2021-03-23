Льюис Хэмилтон выложил жестокое видео из России

Знаменитый британский гонщик Льюис Хэмилтон высказался против насилия над животными в цирках России.

Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1 у себя в сторис сделал репост из аккаунта Karmagawa жестокого видео из казанского цирка, где два дрессированных слона устроили драку.

"Каждый день я просыпаюсь и вижу проявление человеческого насилия. Кто-нибудь знает, как можно остановить происходящее в России?" – написал Хэмилтон.

Инцидент произошел в воскресенье, 21 марта. Днем во время выступления один слон повалил другого на борт манежа и попытался затоптать. Дрессировщики с большим трудом отогнали животных друг от друга. Никто из зрителей не пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее победитель Гран-при Сочи в Формуле-1 британец Льюис Хэмилтон демонстративно не хотел здороваться с российским президентом Владимиром Путиным. Сразу после гонки он проигнорировал Путина в помещении автодрома.