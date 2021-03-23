Шевченко заговорил на украинском перед матчем отбора на ЧМ-2022 против Франции

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко неожиданно начал пресс-конференцию перед стартовым матчем отбора на ЧМ-2022 в Катаре против Франции с приветствия на государственном языке.

Он отметил, что еще не готов к полноценному общению на украинском, но постарается достичь этого уровня в будущем.

"Добрый день! Я всех поздравляю с началом сборов национальной команды. Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Пока что не готов общаться на украинском языке постоянно, но буду делать это в будущем", – поприветствовал Шевченко журналистов перед началом общения.

Напомним, что Украина проведет три матча на старте отбора на ЧМ-2022: против Франции (24 марта), Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта). Букмекеры оценили наши шансы в противостоянии с действующими чемпионами мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Николаевич рассказал о кадровых трудностях, с которыми столкнулась сборная и прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) оставить в силе техническое поражение, засчитанное нашей команде за поединок Лиги наций против Швейцарии.