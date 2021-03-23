Сумоист нокаутировал бойца MMA за шесть секунд. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
943
Сударио Миямото

Японский сумоист Цуеши Сударио добыл невероятную победу на турнире по смешанным единоборствам (MMA), который прошел в рамках промоушена Rizin.

23-летний профессиональный борец, перешедший в 2020 в ММА, нокаутировал соотечественника Казуши Миямото за шесть секунд.

Этот нокаут стал самый быстрый в истории промоушена. Для Сударио бой с Миямомот стал третьим поединком по правилам MMA. В декабре 2020-го он нокаутировал Икухиса Минова, а в июле того же года заставил сдаться Дилана Джеймса.

Как сообщал о, курьезный эпизод произошел на турнире по сумо Daisoya в японском Тохоку.

Волею жребия огромному борцу достался миниатюрный соперник. Гигант, заранее предвкушая легкую победу, начал демонстрировать неуважение к оппоненту, за что и поплатился. Маленький борец-сумо эффектным приемом уложил хвастуна на ринг-дохё.