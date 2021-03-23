Сумоист нокаутировал бойца MMA за шесть секунд. Видео
Японский сумоист Цуеши Сударио добыл невероятную победу на турнире по смешанным единоборствам (MMA), который прошел в рамках промоушена Rizin.
23-летний профессиональный борец, перешедший в 2020 в ММА, нокаутировал соотечественника Казуши Миямото за шесть секунд.
Этот нокаут стал самый быстрый в истории промоушена. Для Сударио бой с Миямомот стал третьим поединком по правилам MMA. В декабре 2020-го он нокаутировал Икухиса Минова, а в июле того же года заставил сдаться Дилана Джеймса.
Records being broken left and right!— RIZIN FF English (@rizin_English) March 21, 2021
Sudario breaks the record for the fastest KO in RIZIN history, scoring a 6-second KO win against Miyamoto!
Stream the last 4 fights here:
🇺🇸 https://t.co/Mi4AiMpNGQ @livenowglobal
🇯🇵 https://t.co/KeydVIWlMN
#RIZIN27 #RIZIN #MMA pic.twitter.com/mO1Z0IVX5u
Как сообщал о, курьезный эпизод произошел на турнире по сумо Daisoya в японском Тохоку.
Волею жребия огромному борцу достался миниатюрный соперник. Гигант, заранее предвкушая легкую победу, начал демонстрировать неуважение к оппоненту, за что и поплатился. Маленький борец-сумо эффектным приемом уложил хвастуна на ринг-дохё.