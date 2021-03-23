Легендарный Буффон записал обращение к голкиперу "Динамо". Видео

Легендарный вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон обратился к голкиперу "Динамо" Георгию Бущану с теплыми словами.

43-летний игрок "Ювентуса" на видео, размещенному в Instagram Sixteen Football Agency признался, что не забыл совместную фотосессию после матча Лиги чемпионов.

"Привет, Георгий! Это Джиджи Буффон. Надеюсь, ты узнал меня. Хочу пожелать тебе большой яркой карьеры. Я помню нашу встречу. Ты тогда попросил сделать совместное фото.

Мне действительно тогда было очень приятно. Я подумал, что такой молодой вратарь как ты, но уже прошел большой путь. но у тебя столько всего еще в будущем. Главное - впереди. Я советую тебе достичь своего максимума. Верю в тебя. До встречи. И удачи тебе от Джиджи", – сказал Буффон .

Напомним, что 21 октября 2020 года после матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов против "Ювентуса" (0:2) вратарь киевского "Динамо" Георгий Бущан сфотографировался с легендарным Джанлуиджи .

Буффон в той игре не участвовал, так как на тот момент являлся дублером Войцеха Щенсны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бущан вспомнил, как проходил его развод со знаменитой балериной Кристиной Шишпор, а также признался, что ему сказал Луческу после 1:7 от Франции