Где смотреть "Динамо" в Кубке Украины: расписание трансляций полуфиналов

Киевское "Динамо" в полуфинале Кубка Украины по футболу в среду, 21 апреля, сыграет с "Агробизнесом" из города Волочиск Хмельницкой области.

Матч между лидером УПЛ и командой Первой лиги пройдет с присутствием болельщиков на трибунах стадиона "Городской" в Тернополе.

В этот же день "Александрия" за вторую путевку в финал поспорит с луганской "Зарей".

Прямая трансляция обоих матчей состоится на телеканале "Футбол 1". Тут показ будет сопровождаться предматчевой аналитической студией с участием экспертов.

21 апреля

16:00, "Агробизнес" – "Динамо",

18:30, "Александрия" – "Заря"

30-й финал Кубка Украины по футболу должен состояться 12 мая 2021 года в Тернополе, на все том же стадионе "Городской"

Номинальным хозяином станет победитель пары "Агробизнес" – "Динамо".

Напомним, что в четвертьфинале "Динамо" обыграло "Колос" в серии пенальти, "Шахтер" сенсационно уступил "Агробизнесу", "Заря" в скандальном поединке одолела "Верес", а "Александрия" прошла "Днепр-1".