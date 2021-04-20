Четыре гола за 10 минут: "Динамо" совершило невероятный камбэк в молодежной УПЛ

"Динамо" U-21 совершило фантастический камбэк и вырвало выездную победу у сверстников из "Львова" в перенесенном матче 16-го тура молодежного чемпионата Украины (4:2).

Хозяева открыли счет на исходе первого получаса после удара с пенальти, а затем удвоили преимущество на 61-й минуте. Дело шло к поражению киевлян, но, начиная с 83-й минуты, подопечные Юрия Мороза устроили настоящую голевую феерию, отличившись четыре раза до финального свистка.

Сначала дубль оформил Игорь Горбач, а затем его достижение повторил нападающий Владислав Ванат, который является лучшим бомбардиром первенства. Теперь в его активе 19 голов, четыре из которых были забиты с пенальти.

Победа позволила "Динамо" сохранить пятиочковый отрыв от донецкого "Шахтера", который идет на второй позиции. До окончания молодежного чемпионата командам осталось сыграть по четыре матча. Киевляне и "горняки" уже дважды встречались в нынешнем сезоне и оба раза поединок выигрывали первые.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом туре молодежной УПЛ "Динамо" разгромило "Олимпик" со счетом 9:0.