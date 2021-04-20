Герой матча с "Шахтером" не сыграет за "Динамо" в Кубке Украины

Киевское "Динамо" отправилось в Тернополь на матч полуфинала Кубка Украины с "Агробизнесом" без Карлоса де Пены, который забил победный гол в игре с "Шахтером".

Как сообщает FootballHub, кроме уругвайца в кубковом противостоянии не примет участие и Томаш Кендзера. У обоих игроков микротравмы, поэтому тренерский штаб решил их поберечь. Оба футболиста готовятся к поединку 23-го тура УПЛ против "Ингульца".

Полностью состав "Динамо" на игру КУ против "Агробизнеса" выглядит следующим образом:

Вратари : Георгий Бущан, Денис Бойко, Валентин Моргун

Защитники : Александр Сирота, Илья мешкотно, Александр Караваев, Сидиклей, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Денис Попов

Полузащитники : Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев, Денис Гармаш, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Виктор Цыганков

Нападающие: Владислав Супряга, Артем Беседин, Жерсон Родригес.

В турнирной таблице "Ингулец" с 20 очками идет на 10-м месте. "Динамо" лидирует (55 пунктов). Киевляне в среду, 21 апреля, проведут полуфинальный матч Кубка Украины против "Агробизнеса". Уже назван телеканал, который покажет встречу.