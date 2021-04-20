"Динамо" выиграло суд и получит крупную сумму за бразильского легионера

"Динамо" выиграло суд у "Сан-Паулу" и получит около трех миллионов евро за исходящий трансфер бразильского полузащитника команды Че Че.

Как сообщается на официальном сайте киевлян, Спортивный аритражный суд в Лозанне (CAS) поддержал решение, принятое Международной федерацией футбола (ФИФА). CAS обязал проигравшую сторону выплатить 2,65 млн евро в качестве задолженности по трансферу и еще около 400 тысяч евро как штрафные санкции по той причине, что разбирательства по этому делу продолжались более полутора лет.

Если бразильский клуб не погасит задолженность перед "Динамо" на протяжении 45 дней, к ним будет применен запрет на регистрацию новых футболистов как на международном, так и на национальном уровне.

Напомним, что Че Че перешел в киевский клуб летом 2018 года, но уже в апреле 2019-го был продан в "Сан-Паулу".

Отмечается, что украинская команда сейчас также ведет спор по делу о переходе легионера Дерлиса Гонсалеса в парагвайскую "Олимпию". "Динамо" должно получить от южноамериканского коллектива более 5 млн евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, молодежная команда киевлян совершила фантастический камбэк в матче чемпионата Украины против "Львова", забив соперникам четыре гола за десять минут.