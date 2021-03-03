"Шахтер" сенсационно вылетел из Кубка Украины, проиграв "Агробизнесу" в четвертьфинале

Донецкий "Шахтер" в четвертьфинальном матче Кубка Украины по футболу сенсационно проиграл "Агробизнесу" из Волочиска (Хмельницкая область) и вылетел из турнира.

Основное время на киевском стадионе "Динамо" им. Лобановского завершился со счетом 0:0, а в дополнительное решающий гол на 96-й минуте забил Богдан Семенец.

В первом тайме клуб из Первой лиги заметно уступал титулованному сопернику в статистических показателей, но по факту был гораздо ближе к голу. Подопечные Александра Чижевского ничуть не стушевались, дав настоящий бой "горнякам".

Уже на 25-й минуте Петров должен был открывать счет. 23-летний нападающий обокрал Маркоса Антонио и вышел один на один с Пятовым, обыграв голкипера. Удар в пустые ворота отбил добежавший Кривцов.

Спустя 10 минут Петров разогнал контратаку, отдал на фланг Романюку, тот отпасовал в центр штрафной, где должен был замыкать Семенюк, но защитники выбили мяч.

Вторая половина началась гораздо активнее. На 50-й минуте Соломон упал в штрафной после контакта с Мозилем. Главный арбитр Сергей Бойко показал израильтянину за симуляцию желтую карточку, но после просмотра ВАР отменил свое решение.

Взявшийся бить пенальти Алан Патрик не смог переиграть вратаря. В следующее мгновение Мозиль, выбивая мяч, сделал голевую передачу, но Петров залез в офсайд и гол был отменен.

"Агробизнес" выглядел заметно свежее и ближе к концу тайма начал придавливать "Шахтер", хотя в эти минуты сказался класс донецкой команды.

Хозяева накатывали одну атаку за другой, но так и не смогли отметиться точным ударом. Судьба встречи решилась в дополнительное время.

Чемпион Украины увлекся атаками и пропустил контратаку. Семенца вывели один на один с Пятовым и Богдан не промахнулся

Последние 10 минут донецкая команда доигрывала в меньшинстве. Давид Хочолава получил вторую желтую карточку.

"Агробизнес" – "Шахтер" 1:0

Гол: Семенец, 96

На 51-й минуте Алан Патрик ("Шахтер") не забил пенальти (вратарь).

"Агробизнес": Мозиль, Шаповал, Дидык, Юхимович, Курило, Романюк (И. Когут, 63) – Семенюк (Груша, 63), Думанюк, Черненко (Бойчук, 81), Н. Когут (Немтинов, 94), Петров (Семенец, 81).

"Шахтер": Пятов, Корниенко, Хочолава, Кривцов, Болбат, Маркос Антонио (Майкон, 63), Коноплянка (Тете, 64), Алан Патрик, Судаков (Марлос, 91), Соломон (Тайсон, 91), Фернандо (Дентиньо, 72).

Предупреждения: Черненко, 25, Мозиль, 51, Шаповал, 67, Дидык, 87, Думанюк, 92 – Судаков, 35, Хочолава, 90+1

Удаление: Хочолава, 109 (повторное предупреждение)

Полуфинальные поединки намечены на 21 апреля 2021. Финал турнира запланирован в Тернополе на городском стадионе 12 мая 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля "горняки" потерпели сенсационное поражение в УПЛ. Встреча 16-го тура против "Зари" завершилася со счетом 0:1. Победный гол был забит на 94-й минуте.

После матча Йожеф Сабо назвал этот результат "трагедией" для "Шахтера".