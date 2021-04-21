"Динамо" разгромило обидчика "Шахтера" и вышло в финал Кубка Украины
"Динамо" без проблем разгромило "Агробизнес" со счетом 3:0 в выездном матче полуфинала Кубка Украины, который состоялся в Тернополе.
Подопечные Мирчи Луческу насели на ворота соперников с самого начала встречи и лишь недостаток точности мешал им открыть счет. Свои моменты в первые 15 минут не реализовали Артем Беседин, Жерсон Родригес и Виталий Миколенко.
Первый стопроцентный шанс на 21-й минуте поединка упустил все тот же Беседин. Нападающий вышел один на один с голкипером после передачи из глубины поля, но не сумел переиграть голкипера, бесхитростно пробив по центру, а Виктор Цыганков не дотянулся до мяча при попытке добивания.
"Динамо" продолжало давить на "Агробизнес", но до определенного времени не могло конвертировать свое преимущество в голы. Киевляне вышли вперед прямо перед перерывом благодаря красивой комбинации, которую разыграли Родригес и Богдан Леднев. Первый отдал "тонкую" передачу пяткой, а второй неотразимо пробил из-за пределов штрафной площади.
Во второй половине встречи ситуация на поле сильно не поменялась. Подопечные Луческу продолжили владеть инициативой, а клуб из Первой лиги низко садился при обороне своих ворот в надежде на стремительные контратаки.
На 60-й минуте Цыганков не использовал отличный шанс для того, чтобы удвоить преимущество своей команды, а на 64-й главный арбитр назначил пенальти в ворота хозяев, но отменил его после просмотра повтора с помощью системы VAR (видеоассистента рефери).
В одной из следующих атак "Динамо" таки добилось своего усилиями Беседина. Форвард киевлян пробил из-за пределов штрафной, а голкипер "Агробизнеса" не сумел отразить мяч, летевший в ближний угол.
Точку в поединке поставил Виталий Буяльский, который завершил контратаку, организованную Цыганковым.
"Агробизнес" – "Динамо" 0:3 (0:1, 0:2)
Голы: 0:1 Леднев, 45; 0:2 Беседин, 67; 0:3 Буяльский, 81.
"Агробизнес": Артым – Романюк, Слотюк, Курило, Юхимович, Бойчук – Н. Когут, Косовский (Ярмоленко, 82), Груша (Семенюк, 62), И. Когут (Семенец, 70) – Дудик (Немтинов, 82).
"Динамо": Бойко – Тымчик (Караваев, 46), Попов, Сирота, Миколенко – Сидорчук – Цыганков, Шапаренко (Шепелев, 66), Леднев (Буяльский, 66), Родригес (Сидклей, 66) – Беседин (Супряга, 79).
Предупреждения: Бойчук – Попов, Сирота
В другом полуфинальном матче "Александрия" примет на своем поле "Зарю". Финал Кубка Украины состоится в Тернополе 13 мая.
Как сообщал OBOZREVATEL, в четвертьфинале киевляне в серии пенальти одолели "Колос" из Ковалевки, а "Агробизнес" сенсационно победил "Шахтер".