"Динамо" разгромило обидчика "Шахтера" и вышло в финал Кубка Украины

"Динамо" без проблем разгромило "Агробизнес" со счетом 3:0 в выездном матче полуфинала Кубка Украины, который состоялся в Тернополе.

Подопечные Мирчи Луческу насели на ворота соперников с самого начала встречи и лишь недостаток точности мешал им открыть счет. Свои моменты в первые 15 минут не реализовали Артем Беседин, Жерсон Родригес и Виталий Миколенко.

Первый стопроцентный шанс на 21-й минуте поединка упустил все тот же Беседин. Нападающий вышел один на один с голкипером после передачи из глубины поля, но не сумел переиграть голкипера, бесхитростно пробив по центру, а Виктор Цыганков не дотянулся до мяча при попытке добивания.

"Динамо" продолжало давить на "Агробизнес", но до определенного времени не могло конвертировать свое преимущество в голы. Киевляне вышли вперед прямо перед перерывом благодаря красивой комбинации, которую разыграли Родригес и Богдан Леднев. Первый отдал "тонкую" передачу пяткой, а второй неотразимо пробил из-за пределов штрафной площади.

Во второй половине встречи ситуация на поле сильно не поменялась. Подопечные Луческу продолжили владеть инициативой, а клуб из Первой лиги низко садился при обороне своих ворот в надежде на стремительные контратаки.

На 60-й минуте Цыганков не использовал отличный шанс для того, чтобы удвоить преимущество своей команды, а на 64-й главный арбитр назначил пенальти в ворота хозяев, но отменил его после просмотра повтора с помощью системы VAR (видеоассистента рефери).

В одной из следующих атак "Динамо" таки добилось своего усилиями Беседина. Форвард киевлян пробил из-за пределов штрафной, а голкипер "Агробизнеса" не сумел отразить мяч, летевший в ближний угол.

Точку в поединке поставил Виталий Буяльский, который завершил контратаку, организованную Цыганковым.

"Агробизнес" – "Динамо" 0:3 (0:1, 0:2)

Голы: 0:1 Леднев, 45; 0:2 Беседин, 67; 0:3 Буяльский, 81.

"Агробизнес": Артым – Романюк, Слотюк, Курило, Юхимович, Бойчук – Н. Когут, Косовский (Ярмоленко, 82), Груша (Семенюк, 62), И. Когут (Семенец, 70) – Дудик (Немтинов, 82).

"Динамо": Бойко – Тымчик (Караваев, 46), Попов, Сирота, Миколенко – Сидорчук – Цыганков, Шапаренко (Шепелев, 66), Леднев (Буяльский, 66), Родригес (Сидклей, 66) – Беседин (Супряга, 79).

Предупреждения : Бойчук – Попов, Сирота

В другом полуфинальном матче "Александрия" примет на своем поле "Зарю". Финал Кубка Украины состоится в Тернополе 13 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четвертьфинале киевляне в серии пенальти одолели "Колос" из Ковалевки, а "Агробизнес" сенсационно победил "Шахтер".