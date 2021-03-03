"Динамо" в серии пенальти вышло в полуфинал Кубка Украины

Киевское "Динамо" в серии послематчевых пенальти обыграло "Колос" из Коваливки (4:3) и вышло в полуфинал Кубка Украины по футболу. Основное время на столичном НСК "Олимпийский" завершилось с счетом 0:0.

По регламенту на этой стадии турнира между командами был предусмотрен лишь один матч.

Поединок начался в равной борьбе, но начиная с 18-й минуты киевляне постепенно стали наращивать преимущество, приближая игру к воротам "Колоса".

На 21-й минуте травму получил Цыганков и его заменил Родригес.

Динамо пыталось как-то растянуть оборону, но гости надежно перекрывали зоны, заставляя столичных футболистов подолгу катать мяч в центре поля.

"Бело-синие" старались не давать никакого пространства гостям из Киевской области. Доминирование становилось все явным, но "Колос" ушел всеми силами в защиту, не позволяя форвардам вице-чемпионов бить по воротам.

На 33-й минуте "Динамо" едва само не пропустило. После подачи углового Денис Антюх зарубился с Сиротой и именно от динамовца мяч едва не влетел в сетку. Бойко сделал эффектный сейв.

Спустя 4 минуты Караваев мог открывать счет, но его удар с лету прошел рядом со штанги.

Во втором тайме давление хозяев продолжилось. Подопечные Луческу владели инициативой и раз за разом создавали полумоменты, но реальную опасность воротам Волынца так и не организовали.

На 65-й минуте Де Пена выбил мяч из штрафной ударом через себя и попал в голову Золотову. Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин стал слишком бурно требовать пенальти и сразу получил от Дениса Шурмана красную карточку.

В основное время обеим командами так и не удалось забить гол и встреча продолжилась в экстратаймах. "Динамо" по прежнему владело абсолютным преимуществом, часто атаковало, но забить мяч не смогло.

Судьба полуфинальной путевки решилась в серии послематчевых пенальти, где великолепно себя проявил Денис Бойко. Голкипер "Динамо" взял два удара, став творцом победы.

"Динамо" – "Колос" – 0:0 (по пенальти – 4:3)

"Динамо": Бойко, Миколенко (Тымчик, 115), Сирота, Забарный, Караваев, Сидорчук (Андриевский, 115), Буяльский, Шапаренко, Де Пена (Леднев, 68), Беседин (Супряга, 96), Цыганков (Родригес, 25)

"Колос": Волынец, Золотов, Гавриш, Петров, Черноморец, Богданов (Нгамба, 90+3), Задоя, Данфа (Ильин, 74), Денис Антюх, Костишин (Мильк, 114), Лысенко (Ориховский, 82).

Предупреждения: Де Пена (63), Родригес (75) – Золотов (55), Костышин (72), Богданов (90+2), Черноморец (100)

Полуфинальные поединки намечены на 21 апреля 2021. Финал турнира запланирован в Тернополе на городском стадионе 12 мая 2021 года.

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