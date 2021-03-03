В скандальном матче определился первый полуфиналист Кубка Украины по футболу. Видео

"Заря" добыла волевую победу над "Вересом" в Луцке со счетом 2:1 и стала первой командой, вышедшей в полуфинал Кубка Украины.

Номинальные хозяева встречи из города Ривне открыли счет в отчетном поединке. Луганчане не сумели выбить мяч из своей штрафной площади, а защитник гостей сыграл в ногу нападающему, что вынудило главного арбитра назначить пенальти, который уверенно реализовал Михаил Шестаков.

Вскоре "Заря" отыгралась после стандартного положения. Голкипер "Вереса" отбил мяч перед собой, чем незамедлительно воспользовался Дмитрий Иванисеня.

Ключевой эпизод матча случился уже после перерыва при ничейном счете. Шестаков откликнулся на прострел своего одноклубника и во второй раз отправил игровой снаряд в сетку, но судья отменил чистый гол, зафиксировав офсайд.

Через несколько минут подопечные Виктора Скрипника забили победный гол после дальнего удара Владислава Кочергина. А за 15 минут до окончания поединка "Верес" остался в меньшинстве и по сути лишился шансов на выход в следующий раунд.

"Верес" – "Заря" 1:2 (1:1, 0:1)

Голы: Шестаков (с пенальти, 18), Иванисеня, 25, Кочергин, 59.

"Верес": Когут – Солдат, Махнев, Гончаренко, Немчанинов – Полюлях (Кучеров, 16), Панасенко, Дахновский (Сергийчук, 61) – Гегедош (Гайдучик, 83), Пасич, Шестаков

"Заря": Василь – Руфати (Громов, 88), Иванисеня, Абу Ханна, Цыганикс (Емец, 70) – Юрченко, Назарина, Лунев (Хомченовский, 69), Кочергин – Шахаб, Кабаев.

Удаление: Панасенко, 76 (вторая желтая карточка).

Как сообщал OBOZREVATEL, "Заря" одержала неожиданную победу над "Шахтером" в предыдущем туре украинской Премьер-лиги, оставшись в меньшинстве.