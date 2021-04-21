В драматичном матче определился соперник 'Динамо' по финалу Кубка Украины

Луганская "Заря" в серии послематчевых пенальти обыграла "Александрию" и вышла в финал Кубка Украины по футболу, где 13 мая сыграет с киевским "Динамо". Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.

Подопечные Виктора Скрипника уверенно начали встречу, открыв счет на 20-й минуте. Кочергин рискнул на дальний удар, который оказался успешным. Благодаря везению, мяч пролетел через ноги трех защитников, и оказался неберущимся для Панькива.

После этого "Заря" не стала развивать свое преимущество, отдав инициативу сопернику. "Александрия" нагнетала ситуацию и смогла спастись на 92-й минуте. Иванисеня попал в голову Устименко и Игорь Пасхал поставил пенальти.

В дополнительное время "Заря" под занавес первого экстратайма забила чистый гол, но рефери его отменил, зафиксировав якобы фол в нападении. На повторе было четко видно, что взятие ворот состоялось без нарушений правил.

В серии послематчевых одиннадцатиметровых удачливее проявили себя футболисты "Зари". Никита Шевченко, вышедший на замену в конце встречи, отбил последний и единственный удар.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч "Агробизнес" – "Динамо" завершился со счетом 0:3. Голами отметились Леднев, Беседин и Буяльский.

В концовке игры небольшая группа столичных фанатов устроила скандирование неприличных речевок в адрес главного тренера "бело-синих" Мирчи Луческу.

Позже голкипер "Динамо" Георгий Бущан встал на защиту Луческу, устроив матерную перепалку с ультрас.