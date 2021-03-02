Где смотреть Кубок Украины по футболу: расписание трансляций 1/4 финала

В Кубке Украины по футболу в среду, 3 марта, состоятся четвертьфинальные поединки.

Согласно регламенту, все этапы кубкового турнира состоят из одного матча.

Украинские болельщики смогут поболеть за свои любимые команды у экранов телевизоров. Матчи покажут телеканалы "Футбол 1", "2+2" и УНИАН.

14.00, "Верес" (Ривне) – "Заря" (Луганск), "Футбол 1"

Луцк. Стадион "Авангард".

Главный арбитр – Максим Козыряцкий М.С. (Запорожье)

17.00, "Динамо" (Киев) – "Колос" (Коваливка), "2+2"

Киев. НСК "Олимпийский".

Главный арбитр – Денис Шурман (Киевская обл.)

19.00, "Днепр-1" (Днепр) – "Александрия" (Александрия), УНИАН

Днепр. Стадион "Днепр-Арена".

Главный арбитр – Андрей Шандор (Львов)

19.00, "Агробизнес" (Волочиск) – "Шахтер" (Донецк), "Футбол 1"

Киев. Стадион "Динамо" им. В. В. Лобановского

Главный арбитр – Сергей Бойко (Киевская обл.)

Полуфинальные поединки намечены на 21 апреля 2021. Финал турнира запланирован в Тернополе на городском стадионе 12 мая 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, для "Динамо" и "Шахтера" эти матчи станут первыми в турнире, так как на более ранних стадиях наши гранды не участвовали.

Напомним, что в 1/8 финала сенсационно вылетел финалист предыдущего розыгрыша Кубка Украины "Ворскла", уступив "Агробизнесу". "Заря" в матче с двумя удалениями обыграла "Десну".