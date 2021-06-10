Евро-2020: группы и турнирные таблицы

В пятницу, 11 июня, стартует 16-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу. Турнир, который традиционно проводится каждые четыре года среди национальных сборных, входящих в состав Европейского футбольного союза, продлится месяц – по 11 июля 2021 года.

Изначально континентальное первенство должно было состояться в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 его перенесли. При этом, как и Олимпиада в Токио, ЧЕ сохранил в названии приставку "2020". Это было сделано в маркетинговых целях.

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В соревновании примут участие 24 лучшие сборные Европы, которые были поделены на 6 групп.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям положение команд.

Отметим, что сборная Украины на Евро-2020 будет выступать в группе С, в компании со сборными Нидерландов, Северной Македонии и Австрии. Свои матчи "сине-желтые" проведут в Амстердаме и Бухаресте.

Подопечным Андрея Шевченко, чтобы войти в истории и впервые пробиться в плей-офф чемпионата Европы, необходимо занять как минимум второе место. Также в стадию 1/8 финала пройдут четыре лучшие команды среди тех, кто займет третье место.

РАСПИСАНИЕ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ЕВРО-2020:

13.06 (22:00). Нидерланды – Украина

17.06 (16:00). Украина – Северная Македония

21.06 (19:00). Украина – Австрия

Как сообщал OBOZREVATEL, еще до старта турнира сборная Украины попала в скандал с игровой формой. На экипировку, в которой наши футболисты будут играть на Евро, были нанесены лозунги "Слава Украины!" и "Героям слава!". Это вызвало протест в России. После нескольких дней рассмотрения в УЕФА, чиновники вынесли вердикт удалить слова "Героям слава!".

В Офисе президента Украины однозначно прокомментировали такое решение Союза.