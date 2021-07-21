Довбик прокомментировал "конфликты" в сборной Украины во время Евро-2020

Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик опроверг информацию о том, что между футболистами национальной команды имели место конфликты во время Евро-2020. Сначала в СМИ появилась информация о ссоре Андрея Ярмоленко и Марлоса, а затем в прессу проникли слухи о проблемах между Русланом Малиновским и главным тренером Андреем Шевченко.

В интервью изданию Fan Day наш соотечественник признался, что удивился, когда прочитал о конфликтах в сборной. По словам форварда, все игроки команды хорошо общались между собой вне зависимости от статуса и клубной прописки.

"Все игроки сборной отлично общаются. Если это такие мастера, как Ярмоленко или Марлос, то очень приятно с ними работать, это люди, у которых можно многому поучиться. Если это молодежь – ну так все отличные ребята. Со всеми общаюсь и дружу, и с Цыганковым, и с Кривцовым, и с Забарным. Вообще никаких вопросов. Я только удивляюсь, когда иногда в прессе вижу – "тот поссорился с тем", "тот с тренером на повышенных тонах говорил". Не было ничего такого. Отлично работали, без разделения на звезд и остальных или кто по клубной прописке", – заявил Довбик.

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Напомним, что Артем вышел на замену в овертайме матча 1/8 финала Евро-2020 против Швеции и забил победный гол на 121-й минуте. Несмотря на это, ему не суждено было сыграть в четвертьфинале против Англии, который закончился разгромной победой родоначальников футбола.

В финале чемпионата Европы наши обидчики проиграли Италии в серии пенальти.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Довбик раскрыл слова, которые сказал ему Шевченко перед тем, как выпустить на поле в поединке со Швецией.