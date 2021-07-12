Италия в драматичном финале выиграла Евро-2020

Сборная Италии в серии послематчевых пенальти (3:2) обыграла Англию и стала победителем 16-го чемпионата Европы, который прошел с 11 июня по 11 июля в 11 странах. Основное и дополнительное время финала Евро-2020 на "Уэмбли" завершился со счетом 1:1.

Италия смогла повторить свой успех 1968 года, став двукратными чемпионами континента. Впервые в истории ЧЕ команда смогла дважды подряд победить в серии пенальти.

OBOZREVATEL вел онлайн трансляцию матча Италия – Англия.

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Поединок начался феерически. На 118-й секунде Киран Триппьер отдал идеальный пас с фланга на фланг. Люк Шоу хорошо обработал мяч и мощным ударом от левой штанги отправил круглого точно в сетку.

Этим голом Шоу установил исторический рекорд финалов чемпионатов Европы. До 25-летнего защитника "Манчестер Юнайтед" никто никогда (с 1960 года) не забивал таких быстрых голов в решающем матче турнира.

Италию это только разозлило. Номинальные хозяева почти сразу же организовали ответку, которая завершилась опасным штрафным. Мяч прошел над перекладиной.

Команды практически не задерживались в центральной зоне. Шел открытый футбол, где небольшим преимуществом владела Англия. Родоначальники футбола во всю использовали фланги, раз за разом обостряя ситуацию у ворот Доннаруммы.

Италия была вынуждена больше играть с мячом и размещаться выше, и возрастные Кьеллини и Бонуччи не всегда успевали за оппонентами.

На 21-й минуте ключевой футболист "скуадры адзурры" Жоржиньо получил повреждение, но после небольшой паузы смог продолжить встречу.

К середине тайма скорости немного упали. Италия медленно работала в позиционном нападении, но до реальных угроз Пикфорду дело не доходило.

Как только английские футболисты подключали прессинг, то довольно легко перехватывали мяч на чужой половине.

На 35-й минуте Кьеза впервые у Италии создал себе полумомент, но его дальний удар прошел рядом со штангой.

Последние минуты прошли в давлении Италии, но соперник грамотно располагался в защите, успешно закрыл все зоны и играл с позиции результата. Отсутствие динамики у итальянцев облегчало задачу подопечным Саутгейта.

В начале второго тайма обе команды демонстрировали тот же рисунок игры, что и до перерыва. У итальянцев было много движения. Наступление у подопечных Манчини получалось гораздо бодрее и оживленнее, но на результате это не сказывалось. Насыщенная оборона игроков из Англии не позволяли Пикфорду вступать в игру.

Так продолжалось до 62-й минуте, когда Кьеза создал первый по-настоящему голевой момент в игре. Сам протащив круглого с фланга в центр он ударил в нижний угол и только феноменальная реакция голкипера спасла англичан.

Спустя 5 минут Италия вторым ударом в створ сравняла счет. После подачи с углового Леонардо Бонуччи удачно сыграл на отскоке и легко переиграл кипера. Центральный защитник "Ювентуса" забил в возрасте 34 лет и 71 дня, установив рекорд, как самый возрастной автор гола в финалах чемпионата Европы.

На кураже футболисты Манчини продолжили массированно атаковать, но Англия больше пяти минут этого делать не позволила. Италия получила возможность держать мяч между зонами с помощью вертикальных передач, которые не проходили в первом тайме.

За 4 минуты до завершения основного времени Италия потеряла самого яркого футболиста в своей команде, который фантастическими индивидуальными действиями создал больше всего острых моментов у чужих ворот. Вместо Федерико Кьезы на поле вышел Федерико Бернандески.

В дебюте первого экстратайма Италия пыталась не позволить англичанам даже перейти центральную линию. Становилось отчетливо видно, что сил у команд все меньше и меньше. На поле уже не было таких взрывных фланговых прорывов, как в основное время.

Шли "качели", когда то одна, то другая команда устраивала небольшую осаду ворот соперника. На 104-й минуте команда из Италии имела отличный шанс забить гол.

Во втором дополнительном тайме уже Англия играла первым номером, стараясь атаковать, накатывая одну волну атаки за другой. На результате это не сказалось и судьба титула решилась в серии послематчевых пенальти.

Решфорд и Санчо не забили свои удары. Не попал в ворота и Жоржиньо. При равном счете удар наносил Букайо Сака, но Доннарумма отбил "выстрел", добыв для своей команде вожделенный кубок.

Италия – Англия 1:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 3:2

Голы: 0:1 – 2 Шоу, 1:1 – 67 Бонуччи.

Италия – Доннарумма, Бонуччи, Эмерсон (Флоренци, 118), Ди Лоренцо, Кьеллини, Верратти (Локателли, 96), Жоржиньо, Инсинье (Белотти, 90), Барелла (Кристанте, 54), Кьеза (Бернардески, 86), Иммобиле (Берарди, 55).

Англия – Пикфорд, Триппьер (Сака, 71), Магуайр, Стоунз, Шоу, Маунт (Грилиш, 99), Райс (Хендерсон, 74; Рэшфорд, 120), Стерлинг, Филлипс, Уокер (Санчо, 120), Кейн.

Предупреждения: Барелла (47), Бонуччи (55), Инсинье (84), Кьеллини (90), Магуайр (106), Жоржиньо (114).

Серия пенальти: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед матчем британская газета The Times опозорилась с анонсом финала, разместив вместо состава сборной Италии, фамилии немецких футболистов.