Дроны ГУР получили стратегический бомбардировщик РФ на аэродроме 'Оленья' на расстоянии 1800 км: детали

Ночью 27 июля дроны Главного управления разведки атаковали российский аэродром "Оленья" в Мурманской области, расположенный на расстоянии около 1800 км от украинской границы. Предварительно зафиксировано повреждение дальнего сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца ТУ-22М3.

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Об этом стало известно из собственных источников в украинской разведке. Кроме "Оленьи", атаке подверглись также военные аэродромы государства-агрессорки в городе Энгельс Саратовской области и "Дягилево" в Рязанской области. Также в результате атаки дронов-камикадзе был поражен нефтеперерабатывающий завод в Рязани.

Очевидцы сообщили, что первые взрывы на территории аэродрома в Дягилево прогремели около шести утра по местному времени. В соцсетях отметили, что слышали звуки по крайней мере трех взрывов.

Кроме того, местные пользователи публикуют видео пролета дронов в направлении аэродрома, а затем – снимок столба черного дыма, поднимающегося над военным объектом.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В России заявили о сбитии в ночь на 27 июля якобы десятков украинских беспилотников в Брянской области. Воздушная тревога в области и взрывы в воздухе продолжались более часа.

– Министр обороны России Андрей Белоусов пожаловался главе Пентагона Ллойду Остину на то, что Украина якобы готовила против России "тайную операцию", которая, считают в Москве, была согласована с США.

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