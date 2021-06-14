СМИ сообщили о конфликте между игроками сборной Украины на матче с Нидерландами

Футболисты сборной Украины Андрей Ярмоленко и Марлос повздорили между собой во время матча Евро-2020 с Нидерландами. Полузащитник "Вест Хэма" выразил претензии натурализованному бразильцу из-за его действий на поле.

Об этом в эфире телеканала "Футбол 3" сообщил известный спортивный журналист Артем Франков. По его данным, конфликтная ситуация якобы произошла в раздевалке команды в перерыве матча или после финального свистка, пишет Tribuna.com.

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"Ярмоленко высказал обоснованные претензии Марлосу. Подробностей не знаю. Претензии были вообще к его действиям на поле, в частности, к хаотичным перемещениям и невыдерживаниям позиции", – сказал главный редактор журнала "Футбол".

Добавим, что ранее в некоторых источниках появилась информация о якобы конфликте между нападающим Романом Яремчуком и игроками "Динамо" Сергеем Сидорчуком и Виталием Миколенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины стартовала на Евро-2020 с минимального поражения от Нидерландов. Наша команда по ходу матча проигрывала 0:2, но сумела сравнять счет. Решающий мяч "желто-синие" пропустили на 85-й минуте.

После игры Андрей Шевченко поддержал своих подопечных. Российский журналист Алексей Андронов поприветствовал игру нашей команды словами "Слава Украины!".

Андрей Ярмоленко, который записал на свой счет первый мяч, обратился к украинским болельщикам после игры, поблагодарив их за поддержку. Отметим, что сам матч Нидерланды – Украина вошел в историю чемпионатов Европы по футболу.