Сегодня официально стартует XXXIII летняя Олимпиада-2024 в Париже.

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Учитывая истерику и системную политику противодействия и попыток срыва Олимпийских игр в Париже со стороны россии и ее слуг по миру, сейчас хочу привести убедительные факты победы Украины и Франции и одновременно тотальное поражение путинской россии в этом контексте.

Далее текст на языке оригинала.

1. На Олімпіаді в Парижі візьмуть участь 10 500 атлетів із 206 країн, які розіграють 329 комплектів медалей у 32 видах спорту;

(нагадаю, що до МОК входять 206 національних комітетів. Така велика чисельність, для прикладу в ООН – 193 країни, пояснюється участю держав із обмеженим суверенітетом)

2. ВПЕРШЕ на церемонії відкриття 7 500 спортсменів на 85 човнах пропливли Сеною і за цим дійством спостерігали близько 300 тисяч людей на спеціально побудованих трибунах на березі цієї річки;

3. На літні Олімпійські ігри в Парижі продано біля 9 мільйонів квитків, що є новим рекордом в історії всіх Олімпіад;

4. Прогнозую, що і рейтинги трансляцій змагань Паризької Олімпіади теж будуть рекордними.

Натомість Росія, яка останні роки переконувала, що Олімпіада без її спортсменів НЕПОТРІБНА і НЕМОЖЛИВА, домоглася такого:

1. Від Росії на Олімпіаді будуть присутні 15 так званих нейтральних спортсменів. Це найменша делегація для літніх Олімпійських ігор в історії Росії та СРСР. Менше росіян було лише в 1908 році за правління царя Миколи II – тоді Російську імперію представляли лише 6 спортсменів.

2. Пафосно прорекламовані Путіним так звані "Всесвітні ігри дружби" як "альтернативна Олімпіада" провалилися і тепер їх обіцяють провести в 2025 році.

Україна, звичайно, теж повинна винести певні уроки із підготовки до Олімпіади:

– ідея з можливим українським бойкотом Олімпіади, як на мене, була помилковою та призвела до зменшення чисельності нашої команди.

В Парижі нашу Державу представлятиме найменша з часів Незалежності команда у складі 140 атлетів у 23 видах спорту;

– регіональне представництво атлетів на Олімпаді-2024 показово демонструє хибність політики НОКівської команди часів Бубки, коли найкращі обласні відділення НОК (критеріями оцінки були кількість масових заходів та розданих інформаційних матеріалів) представлені НАЙМЕНШОЮ кількістю спортсменів;

– відсутність державної спортивної політики (ВР досі не може призначити Міністра спорту) та гонитва за грошима власників клубу призвела до формування ПЕРШОЇ в історії України олімпійської футбольної команди фактично із дублерів.

Але попри це, вже сьогодні можемо говорити про ПРОВАЛ російської політики, направленої на дискредитацію та зрив Олімпіади та ПЕРЕМОГУ України й Франції, які вже нині мають унікальну нагоду перетворити Олімпійські ігри на фестиваль СПОРТУ і МИРУ.

І не забуваємо вболівати за НАШУ КОМАНДУ, бо Олімпійські медалі воюючій Україні теж важливі і потрібні.