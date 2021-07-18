Довбик признался, что сказал ему Шевченко перед выходом на замену в матче со Швецией на Евро-2020

Нападающий сборной Украины и "Днепра-1" Артем Довбик признался, что главный тренер национальной команды Андрей Шевченко попросил его отрываться от защитников и постоянно искать возможность для выхода на ударную позицию перед появлением на замену в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. Тогда футболист отличился победным голом и вывел Украину в исторический четвертьфинал турнира.

В интервью изданию FanDay наш соотечественник заявил, что многому научился благодаря словам и установкам наставника сборной. По словам Артема, Андрей Николаевич не любит, когда форварды выпадают из игры.

"Андрей Николаевич отлично объясняет, что делать в нападении. Много от него взял себе на заметку. Он всегда учит, как правильно действовать, на что обращать внимание. Обычно задача – это отрываться от защитников, не зевать, когда идет подача или отскок. Андрей Николаевич очень не любит, если нападающий выпадает из игры или упускает возможность оказаться на ударной позиции. Вот когда играли со шведами – я это и имел постоянно в виду, его слова – давать адрес, отрываться, постоянно быть начеку", – рассказал Довбик.

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Напомним, что в четвертьфинале Украина разгромно уступила Англии и вылетела с Евро-2020. Победителем турнира стала Италия, которая в решающем поединке в серии пенальти обыграла родоначальников футбола.

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