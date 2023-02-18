Болельщики в Иране на матче ''Зенита'' развернули флаг Украины. Видео

Иранские болельщики устроили украинский перфоманс на товарищеском матче между лидером местного первенства "Сепаханом" и чемпионом России питерским "Зенитом". Встреча состоялась в Исфахане и завершилась со счетом 2:0 в пользу иранской команды.

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На игру было продано порядка 40 000 билетов. Некоторые из фанатов решили продемонстрировать свое отношение к любимой команде "Газпрома".

Во втором тайме зрители развернули большой флаг Украины, чтобы выразить поддержку нашей стране.

"Сепахан" Иран – "Зенит" Россия – 2:0 (2:0)

"Зенит" (1-й тайм): Кержаков, Караваев, Адамов, Чистяков, Сантос, Вендел, Кузяев, Козлов, Бакаев, Мантуан, Кассьерра.

"Зенит" (2-й тайм): Васютин, Круговой, Алип, Родригао, Сутормин, Мостовой, Барриос, Кузяев (Кирш), Малком, Сергеев, Ерохин.

Напомним, что одним из тренером "Зенита" является украинский предатель Анатолий Тимощук. 7 января Тимощук сроком на 10 лет был внесен Советом национальной безопасности и обороны Украины в санкционный список.

Анатолий отказался осуждать Россию за нападение на Украину и лишь смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру.

В свою очередь, украинские военнослужащие вытерли ноги о футболку Анатолия. А в день рождения Тимощука Луцкий городской совет лишил бывшего игрока сборной Украины звания "Почетный гражданин города".

Экс-супруга знаменитого футболиста Надежда Навроцкая обвинила его в пособничестве убийствам украинских детей. Кроме того, в сети появились документы, которые свидетельствуют о том, что Анатолий был завербован ФСБ России.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный нападающий киевского "Динамо" Максим Шацких предположил, что Анатолий Тимощук не собирался возвращаться в Украину и связывает свою жизнь со страной-агрессором.

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