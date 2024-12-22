Биограф рассекретил, почему принцесса Диана не любила проводить Рождество с королевской семьей и пыталась как можно быстрее скрыться с праздника

Для многих людей празднование Рождества насыщено положительными и теплыми эмоциями, поскольку они могут провести время с самыми близкими людьми. Однако для принцессы Дианы этот день был далеко не таким счастливым.

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Как отметила биограф Ингрид Сьюард, леди Ди всегда ощущала напряженную атмосферу в частном имении Виндзоров – Сандрингеме, где собиралось много монархов для проведения важного праздника. Из-за этого бывшая жена короля Чарльза III неоднократно пыталась сбежать из усадьбы как можно быстрее, пишет People.

"Когда дела шли совсем плохо, она боялась этих королевских семейных рождественских праздников. Довольно часто Диана убегала еще до обеда и просто уходила в церковь", – пояснила эксперт.

Негативные эмоций от Рождества в окружении королевичей заметил и бывший дворецкий леди Ди. По его словам, мама принцев Уильяма и Гарри сравнивала празднование в Сандрингеме с скороваркой. Однако она была "вынуждена улыбаться и терпеть все, потому что знала, что это ее обязанность".

Экс-охранник принцессы Дианы добавил, что для нее праздник "превращался в чистилище". В моменты, когда ей не удавалось сбежать из поместья, она шла на кухню, надеясь, что таким образом время пройдет гораздо быстрее.

Интересно, что подобное поведение можно было заметить и у нынешней избраннице Чарльза III королевы Камиллы. Как отметил фотограф монархов Артур Эдвардс, после замужества с наследником Елизаветы II, Ее Высочество еще в течение многих лет покидала Сандрингем после обеда, чтобы провести время со своей семьей в Уилтшире.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Кейт Миддлтон повторила образ принцессы Дианы во время концерта рождественских колядок.

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