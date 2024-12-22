УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Биограф рассекретил, почему принцесса Диана не любила проводить Рождество с королевской семьей и пыталась как можно быстрее скрыться с праздника

Анастасия Какун
Люди
2 минуты
177
Биограф рассекретил, почему принцесса Диана не любила проводить Рождество с королевской семьей и пыталась как можно быстрее скрыться с праздника

Для многих людей празднование Рождества насыщено положительными и теплыми эмоциями, поскольку они могут провести время с самыми близкими людьми. Однако для принцессы Дианы этот день был далеко не таким счастливым.

Видео дня

Как отметила биограф Ингрид Сьюард, леди Ди всегда ощущала напряженную атмосферу в частном имении Виндзоров – Сандрингеме, где собиралось много монархов для проведения важного праздника. Из-за этого бывшая жена короля Чарльза III неоднократно пыталась сбежать из усадьбы как можно быстрее, пишет People.

Биограф рассекретил, почему принцесса Диана не любила проводить Рождество с королевской семьей и пыталась как можно быстрее скрыться с праздника

"Когда дела шли совсем плохо, она боялась этих королевских семейных рождественских праздников. Довольно часто Диана убегала еще до обеда и просто уходила в церковь", – пояснила эксперт.

Негативные эмоций от Рождества в окружении королевичей заметил и бывший дворецкий леди Ди. По его словам, мама принцев Уильяма и Гарри сравнивала празднование в Сандрингеме с скороваркой. Однако она была "вынуждена улыбаться и терпеть все, потому что знала, что это ее обязанность".

Экс-охранник принцессы Дианы добавил, что для нее праздник "превращался в чистилище". В моменты, когда ей не удавалось сбежать из поместья, она шла на кухню, надеясь, что таким образом время пройдет гораздо быстрее.

Биограф рассекретил, почему принцесса Диана не любила проводить Рождество с королевской семьей и пыталась как можно быстрее скрыться с праздника

Интересно, что подобное поведение можно было заметить и у нынешней избраннице Чарльза III королевы Камиллы. Как отметил фотограф монархов Артур Эдвардс, после замужества с наследником Елизаветы II, Ее Высочество еще в течение многих лет покидала Сандрингем после обеда, чтобы провести время со своей семьей в Уилтшире.

Биограф рассекретил, почему принцесса Диана не любила проводить Рождество с королевской семьей и пыталась как можно быстрее скрыться с праздника

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Кейт Миддлтон повторила образ принцессы Дианы во время концерта рождественских колядок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!