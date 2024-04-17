Помощник главного тренера санкт-петербургского "Зенита" Анатолий Тимощук отверг обвинения в том, что клуб делает ставку на бразильских легионеров. Предатель Украины отметил, что действующие чемпионы России не нарушают никаких регламентов и представляют страну-агрессора.

Об этом Тимощук заявил в комментарии ресурсу bookmaker-ratings.ru. По словам экс-футболиста, который продолжает позорно молчать о преступной войне России в отношении его родной страны, "Зенит" действует в интересах спорта РФ, делая ставку на якобы высококлассных игроков.

"А мне что отвечать? Как сказал Андрей Лунев (вратарь "Зенита". – Ред.) в недавнем интервью, мы действуем в рамках правил. Для всех они одинаковые, мы не исключение. Мы ничего не нарушаем. Стараемся укреплять любую линию высококлассными, качественными футболистами. Мы Россию представляем", – сказал Тимощук.

Отметим, что в стартовом составе "Зенита" выступает восемь бразильцев и еще один натурализованный представитель этой страны. Учитывая, что на клуб из Санкт-Петербурга работает административный ресурс, зенитовцам регулярно достается от болельщиков и журналистов.

Недавно Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) зарегистрировал иск Тимощука на лишение его всех званий и титулов в украинском футболе. Анатолий отказался осуждать Россию за нападение на Украину и лишь смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру.

Позже появилась информация, что Тимощук пытается получить паспорт гражданина Румынии. Тренер "Зенита" таким образом пытается обойти санкции, которые на него наложил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Кроме того, в сети всплыло, что предатель Украины был завербован Федеральной службой безопасности (ФСБ), что и является причиной его молчания относительно войны в Украине. Бывшая супруга экс-футболиста Надежда Навроцкая обвинила его в поддержке вторжения России и причастности к убийствам украинских детей.

Как сообщал OBOZ.UA, Анатолий Тимощук стыдливо отказался комментировать факт лишения его всех наград и исключение из списка игроков национальной команды.

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