'Завершит карьере': президент WBO раскрыл планы Ломаченко

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) собирается в ближайшее время объявить о завершении карьеры. На это категоричное решение украинца повлияло болезненное поражение в поединке против Девина Хэйни (30-0, 15 КО) за все пояса легкого дивизиона.

Об этом во время конференции Всемирной боксерской организации (WBO) заявил ее президент Франциско Варкарсель. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале WBO.

При этом функционер поставил под сомнение, что Ломаченко поступит именно так, ведь ранее планировалось его возвращение на ринг в будущем год. "Мне сказали, что Ломаченко завершит карьеру. Знаете, у меня есть сомнения. Так что посмотрим", – сказал Варкарсель участникам конференции.

Видео дня

Напомним, Василий Ломаченко проиграл Девину Хэйни единогласным решением судей, что вызвало массу споров среди болельщиков и экспертов. Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) назвал это ограблением украинца.

Американский катмен и тренер Расс Анбер заявил, что трижды пересмотрел бой Василия и Девина и всякий раз отдавал победу Ломаченко. WBO лишила украинца первого места в своем рейтинге. В то же время Всемирный боксерский совет (WBC) неожиданно присудил Ломаченко чемпионский бой.

Девин Хэйни нарвался на травлю в социальной сети Twitter после того, как объявил о поддержке Украины и намерении сделать донат в пользу нашей страны. Кроме того, американец неожиданно заговорил о реванше с Ломаченко.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее промоутер Василия Ломаченко Боб Арум объявил о решении боксера по своей карьере.

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