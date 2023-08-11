Ломаченко принял решение по карьере из-за 'дер*мовой ситуации в Украине'

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) не вернется в ринг до конца нынешнего года. Уроженец Белгород-Днестровского признался, что ему трудно сосредоточиться на тренировках, пока Украина противостоит российской военной агрессии.

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Об этом в интервью YouTube-каналу Isaiah Tilson 360 Talking Points сообщил промоутер нашего боксера Боб Арум. По его словам, именно с этим связано нежелание украинца принимать вызов непобедимого бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях Шакура Стивенсона (20-0, 10 КО).

"Ломаченко не будет проводить бой в этом году. Он хочет взять время на отдых. В Украине все еще дерьмовая ситуация. Там, где он живет, довольно близко до Одессы, которую постоянно бомбят. Поэтому он не может сосредоточиться на тренировках. Я не думаю, что его отказ как-то связан с Шакуром", – заявил Арум.

Ранее Стивенсон назвал Ломаченко трусом после его отказа выходить с ним на ринг. До этого Всемирный боксерский совет (WBC) присудил украинцу чемпионский бой.

Василий свой последний поединок провел 20 мая, когда со скандалом проиграл американцу Девину Хэйни (30-0, 15 КО).

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос вызвал Василия Ломаченко на бой в Австралии.

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