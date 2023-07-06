Хэйни внезапно заговорил о реванше с Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (30-0, 15 КО) неожиданно изменил риторику своих высказывание о повторном поединке против Василия Ломаченко (17-3, 11 КО). После спорной победы в бою 20 мая американец категорически отказывался от реванша с украинцем, однако теперь не исключил такого развития событий.

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В интервью YouTube-каналу The Danza Project Хэйни подчеркнул, что второй бой с уроженцем Белогород-Днестровского должен иметь смысл для его карьеру. Обладатель всех четырех поясов дивизиона пообещал в ближайшее время поделиться со своими дальнейшими планами.

"Я никогда не говорил, что не буду драться с Ломаченко снова, это говорил мой отец. Я никогда не говорил, буду я или не буду это делать. Я буду драться с кем угодно, если это будет иметь смысл и все срастется. Буду драться с кем угодно, и я говорил это всегда. Знаю, что если я победил кого-то один раз, то могу победить и во второй. Речь никогда не идет о том, чтобы не драться с Ломаченко вновь, просто это должно иметь смысл. Прямо сейчас передо мной нет ничего, чтобы имело для меня смысл", – сказал Хэйни.

Напомним, Василий Ломаченко проиграл Девину Хэйни единогласным решением судей, что вызвало массу споров среди болельщиков и экспертов. Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) назвал это ограблением украинца.

Американский катмен и тренер Расс Анбер заявил, что трижды пересмотрел бой Василия и Девина и всякий раз отдавал победу Ломаченко. А Всемирная боксерская организация (WBO) лишила украинца первого места в своем рейтинге.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Девин Хэйни попал под травлю в социальной сети Twitter после того, как объявил о поддержке Украины и намерении сделать донат в пользу нашей страны.

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